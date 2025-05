Caminhão desgovernado cai em lago no Urbanova, em São José

Um caminhão carregado com terra caiu no lago do condomínio Paratehy Norte, no Urbanova, por volta das 13h desta quarta-feira (28), após descer desgovernado da portaria de serviço do condomínio vizinho, o Paratehy Sul.

Segundo informações do motorista, ele havia estacionado o veículo e acionado o freio de mão antes de descer para realizar o procedimento de cadastro na entrada. Instantes depois, o caminhão começou a se mover sozinho, atravessou a pista, rompeu a grade do Paratehy Norte e acabou caindo no lago. O condutor não estava dentro do caminhão no momento do incidente.