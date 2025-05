São José Basket perde para o Corinthians em casa pela LBF

O São José perdeu por 69 a 66 para o Corinthians na noite desta quarta-feira (28), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, em jogo válido pela primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Com esse resultado, as joseenses, do técnico Leandro Leal, seguem em quinto lugar, agora com 9 vitórias e 8 derrotas. Aliás, a equipe da região perdeu as duas últimas partidas. E o Corinthians foi para o segundo lugar, com 12 vitórias e 3 derrotas.