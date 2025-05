Adeus, Adriana! Mulher de bike é atropelada e morre na região

Foi com lágrimas, abraços apertados e muitas lembranças que familiares e amigos se despediram nesta quarta-feira (28) de Adriana Brazilina Martins Souza, de 43 anos. Conhecida pelo sorriso largo e pelo coração generoso, Adriana perdeu a vida de forma trágica na noite de segunda-feira (27), após um atropelamento em São José dos Campos.

Ela pedalava pela rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Limoeiro, quando, segundo testemunhas, perdeu o controle da bicicleta e acabou invadindo a pista contrária, sendo atingida por um carro. Mesmo ferida, ainda teve forças para caminhar até a calçada e, com o instinto de quem quer poupar os outros de preocupação, chegou a recusar atendimento médico. Pouco depois, já no hospital, não resistiu.