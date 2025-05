'Me livrei de um problema'; ele matou mulher e filha por pensão

João Augusto Borges, de 21 anos, demonstrou completa frieza ao ser interrogado pela polícia sobre o assassinato da esposa, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e da filha do casal, Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses. O crime ocorreu no final da manhã desta terça-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relato do delegado Rodolfo Daltro, responsável pela investigação, João afirmou aos policiais que estava “mais aliviado” após ter “se livrado de um problema”. O “problema”, conforme explicou, seria o temor de terminar o relacionamento e ser obrigado a pagar pensão alimentícia para a filha. O caso aconteceu em Campo Grande (MS)