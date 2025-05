Mãe sonha com local e encontra corpo do filho na região

Bruno estava desaparecido havia quatro dias. Segundo a família, desde que testemunhou a execução de um jovem dentro de uma lanchonete há dois meses, o adolescente passou a viver com medo. Logo ele começou a ser alvo de ameaças. Motos com homens armados passaram a rondar sua casa, e a sensação constante de que algo ruim aconteceria aumentava a cada dia, segundo familiares.

Um misto de dor, intuição e desespero marcou o desfecho do desaparecimento de Bruno Henrique, de 16 anos, encontrado morto em uma cova rasa em uma área de mata em Guaratinguetá. A busca terminou após um sonho da mãe do adolescente, que disse ter “visto” onde o filho estava.

De acordo com relatos, Bruno teria presenciado o assassinato de um jovem chamado Everton, morto a tiros dentro do estabelecimento. Acredita-se que, por isso, tenha sido sentenciado por um suposto tribunal do crime local.

Após o desaparecimento, Dona Marlene, mãe de Bruno, teve um sonho. “Deus me mostrou onde ele estava. Ele apareceu pra mim”, contou. No sonho, ela visualizou o filho em um terreno no bairro Jardim Aeroporto, em Guaratinguetá. Com a imagem na mente, reuniu parentes e foi até o local. Lá, encontraram um chinelo manchado de sangue. Pouco depois, o corpo foi localizado parcialmente enterrado, envolto em arames e coberto por terra.

A identificação foi feita pela própria mãe, que reconheceu as tatuagens do filho. A cena foi descrita como devastadora pelos familiares.