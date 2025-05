Bebê Aurora tem doença rara e ganha apoio de ídolo do futebol

O atacante Hulk, do Atlético Mineiro, em parceria com o Instituto Galo, doou uma camisa autografada para apoiar a campanha em prol de Aurora Lopes, um bebê de 11 meses diagnosticado com uma doença cardíaca rara e que necessita de um transplante para sobreviver.

Aurora sofre de miocardiopatia dilatada, enfermidade grave que compromete a musculatura do coração, dificultando o bombeamento adequado de sangue. Diante da gravidade do quadro, a família precisou deixar Belo Horizonte e seguir para São Paulo, onde a criança aguarda pelo transplante.