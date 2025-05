Vale do Paraíba terá primeira cirurgia robótica em SJC

O Hospital Vivalle, em São José dos Campos, realizará nesta quinta-feira (29) a primeira cirurgia robótica da região do Vale do Paraíba. O procedimento será feito em uma paciente de 42 anos com câncer no reto, conduzido pelo cirurgião Gustavo Rachid, especialista em oncologia com 16 anos de experiência.

Originalmente planejada por videolaparoscopia, a equipe médica optou pela técnica robótica após a chegada do equipamento ao hospital na última semana. "É um marco para nossa região, trazendo tecnologia antes disponível apenas em grandes centros como São Paulo", afirmou Rachid.