Instrutor de autoescola é assassinado a facadas em assalto

Um assassinato frio, que é investigado como latrocínio contra um instrutor de autoescola.

Um homem de 38 anos foi morto a facadas na manhã desta terça-feira (28) em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Brigada Militar, a vítima trabalhava como instrutor em um Centro de Formação de Condutores (CFC) no município.