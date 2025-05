Dono de bar dopava e estuprava clientes; agora, está preso

Ele dopava e, depois, estuprava as clientes do bar.

Por isso, o Ministério Público de Alagoas (MPAL) apresentou, nesta quarta-feira (28), denúncia contra o proprietário de um bar em Murici (AL), acusado de diversos crimes, incluindo estupro de vulnerável, registro e divulgação não autorizados de conteúdo íntimo, além de pornografia e crime continuado.