Morre mulher que ateou fogo em si mesma como 'prova de amor'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Katiane Constante Pacheco, de 35 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (28), após não resistir aos ferimentos provocados pelas queimaduras sofridas no último domingo (25), em Nova Alvorada do Sul, cidade localizada a cerca de 120 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Katiane teria jogado álcool sobre o próprio corpo e, em seguida, ateado fogo com um isqueiro. Aos bombeiros, confirmou ter cometido o ato sozinha, negando qualquer participação do marido.

Segundo relatos registrados pela polícia, a motivação teria sido uma "prova de amor" dirigida ao companheiro, de 36 anos. O homem relatou que estava em casa no momento do incidente e que tentou socorrer a esposa, apagando as chamas com as próprias mãos antes de colocá-la em uma caixa d'água. Ele também sofreu queimaduras no braço direito durante o resgate.