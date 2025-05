Covardia! Mulher com criança de 4 anos no colo apanha do ex

Um homem de 27 anos foi detido em flagrante na tarde desta segunda-feira (26), em Linhares, após agredir e ameaçar a ex-companheira em via pública. Durante o ataque, a mulher carregava a filha do casal, de quatro anos, que acabou caindo no chão no momento das agressões, que incluíram tapas e socos.

De acordo com a Polícia Civil, câmeras de segurança registraram a ação, permitindo a rápida identificação e localização do suspeito no local onde trabalha.