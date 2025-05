Deolane Bezerra dará bebê reborn como lembrança em festa da filha

A influenciadora Deolane Bezerra, de 37 anos, anunciou nesta quarta-feira (28) que presenteará os convidados da festa de aniversário de sua filha Valentina, de 9 anos, com bebês reborn - bonecos hiper-realistas que podem custar até R$ 15 mil. O evento acontece nesta quinta-feira (29).

Os bebês reborn, que simulam recém-nascidos com detalhes impressionantes, ganharam popularidade recentemente nas redes sociais, mas já são colecionados há mais de 20 anos por entusiastas como a influenciadora Nane Reborns, que possui mais de 36 mil seguidores no Instagram.