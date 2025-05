Viu isso? Aranhas modificadas geneticamente criam teias vermelhas

Pesquisadores da Universidade de Bayreuth, na Alemanha, conseguiram alterar geneticamente aranhas da espécie Parasteatoda tepidariorum, popularmente conhecidas como aranhas-redondinhas, fazendo com que elas passassem a produzir teias vermelhas fluorescentes em vez dos tradicionais fios transparentes.

Segundo os cientistas responsáveis pelo experimento, a inovação representa um avanço significativo na área da ciência dos materiais, uma vez que as teias de aranha são admiradas por sua leveza e resistência.