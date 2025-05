'Cala a boca': mulherada arma barraco no Fórum e viraliza

Uma briga entre mulheres provocou tumulto e a paralisação temporária das atividades em um fórum localizado em Goiânia, capital de Goiás.

O episódio foi registrado por um frequentador do local, que, junto a outras pessoas, presenciou as agressões físicas e verbais. Nas imagens, é possível ver duas mulheres trocando puxões de cabelo e gritando ofensas, como “cala a sua boca”.