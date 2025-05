Teatro Colinas oferece programação diversificada em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na sexta (30), o humorista Afonso Padilha apresenta seu stand-up comedy em dois horários (20h e 22h), com ingressos entre R$ 40 e R$ 120. Há opção de ingresso solidário por R$ 60 mais 1kg de alimento.

No sábado (31), às 21h, Ricky Vallen canta sucessos da MPB e canções autorais. No mesmo dia e no domingo (1°), às 15h, a peça infantil "Pinóquio" apresenta a clássica história do boneco de madeira para toda a família, com ingressos a R$ 70 (inteira).

O Teatro Colinas está localizado na Avenida São João, 2000, no Jardim das Colinas. Os ingressos podem ser adquiridos no site teatrocolinas.com.br ou na bilheteria, que funciona de quarta a domingo a partir das 13h.