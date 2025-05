Adicional: impasse na Câmara coloca em xeque suspensão de decreto

O líder do governo, Alberto Barreto, disse entender que houve irregularidade na tramitação do projeto. "Foram erros regimentais gravíssimos que tentei alertar aos vereadores", afirmou. "Um caso que nunca vi, não apenas nos meus anos de mandato, mas desde que acompanho as sessões em 2017. Muitos servidores comentaram comigo que nunca viram algo assim acontecer. Agora, não sei qual será a decisão, não sei nem mesmo o que seria certo a se fazer", acrescentou. "Espero apenas que o Jurídico da Casa coloque por escrito o que falou oralmente aos vereadores. Ou seja, que nas comissões, caso dois vereadores emitam voto, passando o prazo de dois dias úteis do outro vereador, o projeto pode ir para frente, sem a necessidade do terceiro voto. O que, na minha visão, não encontra respaldo algum no regimento e me surpreende que não seja colocado isso por escrito".

Já Isaac do Carmo, um dos cinco autores do projeto, defendeu a regularidade da tramitação do texto. "Não ocorreu nenhuma falha na tramitação, até porque todas as fases de análise obedeceram o Regimento Interno, sendo que após o parecer da relatora Vivi da Rádio e do vereador Dentinho, cabia ao vereador Alberto dar o seu parecer no prazo regimental, o que não foi cumprido por ele. Assim o procurador da Câmara entendeu que foram cumpridas as fases de análises e estava apto para votação, fato que ocorreu. Trata-se de mais uma triste manobra do vereador Alberto, em desrespeito à votação democrática, por ampla maioria, que aconteceu na Câmara. Mas o decreto será promulgado nos próximos dias".