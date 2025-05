Motociclista dá pirueta após ser atropelado na região

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu em frente a uma oficina mecânica na avenida Franco Montoro, no bairro Jardim Terras de Santa Helena.

Um acidente impressionante foi registrado em Jacareí, na tarde desta quarta-feira (28). Imagens obtidas pela reportagem mostram um motociclista sendo arremessado e realizando uma pirueta no ar após ser atropelado por um carro. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves, mas foi socorrido.

Nas imagens, é possível ver um veículo Gol, de cor vinho, descendo a avenida quando, de repente, atinge em cheio o motociclista, que trafegava no sentido oposto. Ambos estavam no meio da via, que tinha carros estacionados nas laterais, dificultando o tráfego em mão dupla.

Com o impacto, o rapaz é lançado por cima do carro, perdendo o capacete e a mochila que carregava. Na queda, ele foi arremessado ao lado do veículo. Após alguns instantes, recuperou-se do susto, levantou-se e recolheu seus pertences. Populares que presenciaram a cena acompanharam a movimentação.

A motocicleta teve danos na parte frontal, assim como o carro envolvido no acidente. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista, mas, segundo amigos, ele passa bem.