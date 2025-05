Vale gera 4.136 empregos em abril e quase 10 mil postos em 2025

O Vale do Paraíba gerou 4.136 empregos no mês de abril e alcançou saldo de 9.748 postos de trabalho nos primeiros quatro meses do ano, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta quarta-feira (28).

Abril é o segundo mês do ano com saldo acima de 4.000 empregos. O primeiro foi fevereiro, com 4.214 postos de trabalho abertos na região. O Vale ainda registrou 1.643 vagas em março e cortou 245 empregos em janeiro.