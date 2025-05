'Memórias que tocam', documentário musical é lançado em SJC

Arte através da música.

O documentário musical 'Memórias que tocam', produzido por Tiago Ferigoli, é lançado em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A produção parte do CDM (Centro de Documentação Musical), um espaço localizado no Parque Vicentina, em São José, dedicado a preservação musical brasileira música brasileira.