Adolescente é ferida no rosto com estilete em briga em Caraguá

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem de 14 anos foi socorrida por uma moradora local e encaminhada para atendimento médico. Já a adolescente de 13 anos, autora da agressão, foi apreendida e levada para a delegacia, acompanhada por familiares e representantes da escola. O estilete utilizado no ataque foi apreendido pela polícia.

Uma briga entre duas adolescentes, de 13 e 14 anos, terminou com uma delas ferida no rosto por um estilete na tarde desta terça-feira (27) em Caraguatatuba. O incidente ocorreu na Avenida Pedro Gonçalves Leite, próximo à EMEI Yasutada Nasu.

A Secretaria Municipal de Educação informou que está acompanhando o caso e prestou apoio psicossocial às alunas envolvidas. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados imediatamente após o ocorrido. O caso foi registrado como ato infracional análogo a lesão corporal gravíssima e encaminhado ao Ministério Público.

A Prefeitura de Caraguatatuba destacou que mantém rondas periódicas da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar nas escolas para garantir a segurança da comunidade escolar. O caso também foi notificado no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), conforme protocolo do Ministério da Saúde para situações envolvendo violência contra crianças e adolescentes.

As famílias das estudantes estão sendo acompanhadas e as unidades escolares adotaram medidas de apoio aos envolvidos. A administração municipal reforçou seu compromisso com a promoção de uma cultura de paz no ambiente escolar.