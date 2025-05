Cidade Inteligente: TCE suspende licitação do CSI de São José

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) determinou a suspensão da licitação do programa Cidade Inteligente, da Prefeitura de São José dos Campos, que engloba as câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). A abertura das propostas estava marcada para essa quarta-feira (28).

A suspensão foi determinada pelo conselheiro Marco Bertaiolli, após três empresas apontarem supostas falhas no edital, que restringiriam a participação de possíveis concorrentes. "Exame preliminar da argumentação exposta nas iniciais e do caderno de convocação autoriza presunção de que ao menos parte das disposições impugnadas encerra potencial para promover afronta à legislação e a precedentes deste Tribunal, recomendando seja dado curso à devida averiguação", apontou o conselheiro, que determinou que a Prefeitura preste esclarecimentos em até 10 dias úteis.