'Foi assustador', diz testemunha sobre caos que fechou a Dutra

Um grave acidente entre dois caminhões interditou completamente a Via Dutra na manhã desta quarta-feira (28), na altura do km 123, em Caçapava, no sentido São Paulo. A colisão, seguida do tombamento de um dos veículos e derramamento de carga de terra, causou um congestionamento que ultrapassou os 10 quilômetros. No sentido Rio de Janeiro, o tráfego também ficou comprometido, com lentidão provocada por curiosos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações apuradas no local, os dois caminhões colidiram por volta das 11h. Um deles tombou e ficou atravessado na pista, com a carga espalhada pelo asfalto. O motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros. O outro condutor sofreu ferimentos moderados.