Homem que matou Priscila e filhos foi padrinho de casamento dela

O homem que matou com golpes de pá e marreta a vendedora Priscila Carolina Silva, 36 anos, de São José dos Campos, foi padrinho do segundo casamento dela. Na ocasião, segundo a família, ele entrou na igreja ao lado da mãe de Priscila, que hoje chora pela perda brutal da filha e de dois netos.

Vendedora na praia e cantora gospel, Priscila morreu ao lado dos filhos Kaio, 13 anos, e Dandara, 11 anos. O mais velho, de 16 anos, também foi atacado e sobreviveu. Ele segue internado no hospital.

O autor do crime é José Roberto Alves do Espírito Santos, 41 anos, que era casado com a irmã do segundo marido de Priscila – o primeiro marido é pai dos seus três filhos.

Segundo a polícia, José Roberto invadiu a residência no bairro Jussara, em Mongaguá, por volta das 10h, estuprou sua ex-esposa e, em seguida, matou Priscila e os dois filhos dela. Após o massacre, ele prometeu que "vai acabar o serviço", segundo informações da investigação.