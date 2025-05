Após matar esposa e filha, homem diz que ‘dormiu mais tranquilo’

Em confissão à polícia, que chama atenção pela frieza, João Augusto Borges de Almeida, 21 anos, revelou os detalhes perturbadores do assassinato da esposa, Vanessa Eugênio Medeiros, de 23 anos, e da filha do casal, a pequena Sophie Eugenia Borges, de apenas 10 meses, na segunda-feira (26), em Campo Grande (MS).

João Augusto admitiu que matou a esposa e a filha esganadas, deixou as vítimas em casa e retornou horas depois, ao fim do expediente de trabalho, para queimá-las em região afastada no bairro Indubrasil.