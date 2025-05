Policial militar é preso após matar a namorada com tiro na cabeça

Um policial militar de 38 anos foi preso em flagrante no último sábado (24) após matar a namorada com um tiro na cabeça em sua residência, na zona norte de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), o policial, identificado como Valdelício Oliveira, alegou que estava manuseando a arma quando acidentalmente atirou contra sua companheira, Angélica Ramos Pereira, de 37 anos.