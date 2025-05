Radialista de 40 anos é morto a tiros durante programa ao vivo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Civil do Pará identificou o suspeito de matar o radialista Luís Augusto Carneiro Costa, de 40 anos, durante um programa ao vivo, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, nessa terça-feira (27).

O assassinato aconteceu na rádio Guarany FM, localizada no Centro da cidade, e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pela polícia. Ainda de acordo com a Polícia Civil, perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações.

Luizinho era filho de Bené Costa, conhecido como locutor de aparelhagem Ben Som e atual diretor da rádio em que trabalhava. Em suas redes sociais, Luís se apresentava como DJ e promotor de eventos. Diversas mensagens de carinho e apoio foram deixadas por seus seguidores. Ele era casado e deixa esposa e uma filha.

O ‘blocomenamora’, que era administrado por Luisinho e famoso na cidade, também lamentou a morte do radialista. “É com profunda tristeza que o Bloco Me Namora comunica o falecimento de Luisinho Costa, amigo querido e parte fundamental da nossa história. Ele viveu o bloco com dedicação, alegria e um compromisso que tocava a todos. Sempre presente, silencioso nos bastidores, mas gigante na entrega. Foi parte do que somos e do que levamos às ruas com tanto amor”, diz um trecho da nota.