Empresária de São José é presa suspeita de estelionato e golpes

A empresária de São José dos Campos Roberta Janayna Rost Silva, proprietária da empresa Lyons, especializada em consórcios e produtos financeiros, foi presa na última segunda-feira (27).

A prisão foi efetuada na residência da empresária, em Jacareí, após a expedição de mandado pela 2ª Vara Criminal do município.