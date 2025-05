VÍDEO: Jonas divulga cenas de cirurgia e agradece ‘rede de amor'

Em postagem nas redes sociais, o apresentador, ator, cantor e influenciador digital Jonas Almeida, 45 anos, de São José dos Campos, divulgou cenas da cirurgia a qual foi submetido, na última quinta-feira (22), para a retirada de um tumor no pulmão.

A cirurgia contou com meios robóticos e foi realizada no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Jonas foi operado pelo médico Alexandre de Oliveira, especializado em cirurgia torácica e câncer no pulmão.