Influenciadora Virginia se separa de Zé Felipe: 'Não é marketing'

A influenciadora Virginia Fonseca afirmou nesta quarta-feira (28) que o anúncio de separação do cantor Zé Felipe não é ação de marketing.

Ela também disse que vão continuar sendo uma família e que vai ao show dele em Coimbra, em Portugal. O casal comunicou a separação nas redes sociais na terça-feira (27).