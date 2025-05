URGENTE: Colisão entre carretas interdita a Via Dutra

Um grave acidente envolvendo duas carretas interditou totalmente a pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 123, em Caçapava, na manhã desta quarta-feira (28). A colisão foi registrada por volta das 11h15 e resultou no tombamento de um dos veículos, que teve a carga — composta por terra — espalhada sobre a pista.

Equipes de operações e resgate da concessionária CCR RioSP, além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para atender a ocorrência. Duas vítimas com ferimentos moderados foram identificadas e estão recebendo atendimento médico.