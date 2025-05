Homem mata mulher e filha de 10 meses e volta para o trabalho

João Augusto Borges, 21 anos, foi preso e vai responder por feminicídio qualificado por matar a esposa Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de 10 meses. Ele também responderá por destruição de cadáver.

O indiciado matou as duas vítimas com golpes de mata-leão e esganaduras, na tarde de segunda-feira (26), e voltou a trabalhar logo na sequência para cumprir a carga horária.