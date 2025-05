Agressão entre alunos de escola de Guará acaba na Polícia Civil

Uma agressão ocorrida entre alunos do 6º ano numa escola municipal de Guaratinguetá terminou na delegacia da Polícia Civil, com o registro de um boletim de ocorrência na manhã desta quarta-feira (28).

O caso envolve dois adolescentes e aconteceu na escola Prof. José Benedito Averaldo Galhardo, no Pedregulho.