Promessa do futebol em SJC, Pelezinho é morto com a mãe e a irmã

Uma jovem promessa do futebol foi brutalmente assassinada ao lado da mãe e da irmã, em um crime que chocou o litoral de São Paulo na última segunda-feira (26).

O garoto Kaio, de 13 anos, era considerado um jovem promissor no futebol e carinhosamente apelidado de "Pelezinho". Ele foi assassinado ao lado da irmã, a menina Dandara, de 11 anos, e da mãe, Priscila Carolina Silva, de 36 anos, que era de São José dos Campos.