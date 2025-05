VÍDEO: PRF apreende 213 kg de drogas em ação que suspeito morreu

Fuga a pé.

A equipe desembarcou e iniciou diligências a pé, sendo necessário adentrar as dependências de uma empresa situada nas proximidades. Com o apoio de diversas viaturas da Polícia Militar, foram realizadas buscas no interior e ao redor do imóvel.

Durante as buscas, policiais militares que faziam a incursão nos fundos do galpão da empresa se depararam com o suspeito, ocasião em que houve troca de tiros. O indivíduo foi alvejado e, de imediato, foi acionado o resgate do Corpo de Bombeiros, sendo o ferido socorrido por uma viatura de resgate ao hospital da região.

Após a contenção da ocorrência, foi realizada a inspeção do veículo abandonado pelo suspeito, sendo localizados em seu interior 283 tabletes, pesando 213 quilos de substância entorpecente análoga à maconha, distribuídos em vários fardos.