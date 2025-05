Bebê de 10 meses morre após ataque de cachorro; mãe foi ferida

Um bebê de apenas 10 meses morreu na tarde desta terça-feira (27) após ser atacado por um cachorro de grande porte dentro de uma residência no bairro Jardim América, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“O bebê ainda apresentava sinais vitais quando a equipe chegou, embora em estado gravíssimo. Conseguimos realizar o transporte até a UPA, mas, segundo a equipe médica, ele chegou sem vida. Houve tentativas de reanimação, mas infelizmente não teve sucesso”, relatou o major Favaro, do Corpo de Bombeiros.