Ciclista morre após ser atropelada por carro em São José

Segundo o boletim de ocorrência, a ciclista pedalava pela rua quando teria perdido o controle da bicicleta e invadido a pista contrária. Ela foi atingida por um carro preto, um Toyota Ethios, com placas do Rio de Janeiro e conduzido por um homem de 27 anos.

Após o impacto, a vítima caminhou até a calçada e, inicialmente, se recusou a receber atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No entanto, acabou sendo convencida e levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu às 19h.

A Polícia Militar informou que o local já estava alterado quando chegaram, sem acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). A bicicleta e o carro já haviam sido retirados da via por populares.

A autoridade policial determinou abertura de inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento, exame necroscópico do corpo da vítima no IML (Instituto Médico Legal) e perícia nos veículos.