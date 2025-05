Jovem de 22 anos é preso com crack, cocaína e maconha em Ubatuba

Policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 22 anos por tráfico de drogas no município de Ubatuba, na madrugada desta quarta-feira (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A equipe foi acionada após denúncia anônima informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes e escondendo a droga nas proximidades de um veículo estacionado na frente de uma oficina mecânica.