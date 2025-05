Após perseguição e cerco, PM prende homem por furto de veículo

Nessa terça-feira (27), policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por furto de veículo em São Sebastião.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um veículo VW/Gol circulando sem placas. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor fugiu em alta velocidade, sendo iniciado o acompanhamento.