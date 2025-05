'Caminho do Ouro Paulista' no Vale vai virar patrimônio cultural

Além do reconhecimento do valor histórico e cultural, o projeto também autoriza os municípios integrantes da rota a formarem consórcios, de acordo com a legislação vigente. O objetivo é permitir que essas cidades atuem de forma conjunta na manutenção, expansão e promoção do percurso.

Com isso, os municípios poderão buscar investimentos, melhorar a infraestrutura turística, desenvolver ações conjuntas de divulgação, sinalização, preservação ambiental e fortalecimento das atividades econômicas associadas ao turismo histórico e ecológico.

Com a aprovação na Assembleia Legislativa, o projeto segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas. A expectativa é que, com a nova legislação, os municípios possam avançar na formalização de consórcios, na captação de recursos e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à valorização do Caminho do Ouro Paulista.