Homem foge da PRF na Dutra e morre em troca de tiros com a PM

Um homem de 35 anos morreu após desobedecer uma ordem de parada da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, ser perseguido e trocar tiros com a Polícia Militar, quando foi baleado.

O caso aconteceu na terça-feira (27) durante comando da PRF no pedágio de Jacareí, no km 165 da Via Dutra, por volta das 19h30.