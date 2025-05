Farma Conde Arena confirma que será nova casa do São José Futsal

O São José Futsal oficializou a mudança de casa: a equipe agora disputará suas partidas na moderna Farma Conde Arena. A transferência acontece após a desativação da quadra do Tênis Clube, cuja estrutura foi desmontada para dar início às obras no local, vendido desde 2021.

Desta maneira, Farma Conde, que é uma das principais patrocinadoras do futsal joseense, disponibilizou a estrutura da arena, que já é referência na cidade por sediar importantes competições nacionais de basquete e vôlei.