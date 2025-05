Implosão de hotel no Centro de São José segue sem data marcada 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O tradicional Hotel Urupema, na avenida Nove de Julho, em uma das áreas mais movimentadas de São José dos Campos, deve dar lugar a um novo capítulo de implosão. A demolição do prédio, cogitada para ocorrer no segundo semestre de 2025, abrirá espaço para um moderno empreendimento: o Urupema Residence & Mall.

Segundo o Manezinho da Implosão, que em 2024 coordenou a queda controlada de um prédio no Jardim Aquarius e de uma ponte no Tocantins, a derrubada do Urupema deve acontecer, mas não agora. Segundo ele existe uma série de processos que deverão ser respeitados para colocar o imóvel no chão. “A implosão é totalmente viável, já que o estacionamento ao lado oferece uma área segura para direcionar os escombros”, explicou.

A autorização para uma implosão do tipo envolveria diversos órgãos como Defesa Civil, Prefeitura de São José dos Campos e o Exército brasileiro. A derrubado prédio no Jardim Aquárius demorou meses para ser concluída, havendo inúmeras palestras com moradores vizinhos. Manezinho disse à reportagem que isso não aconteceu na região central.

No local será construído um complexo que une moradia e comércio, com apartamentos compactos de alto padrão entre 33 e 37 m² e coberturas no estilo Double Suítes. O espaço também abrigará lojas a partir de 43 m², voltadas para o público da região central da cidade.