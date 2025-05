Adeus João Batista; ele partiu cedo, aos 63 anos, no Vale

Aos 63 anos, João Batista Lemes morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (26). E o sepultamento acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 13h30, no Cemitério Jardim da Paz.

Novo, João Batista deixará saudades em amigos e, principalmente, nos seus familiares. Afinal de contas, ninguém esperava essa partida tão precoce.