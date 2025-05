Temperatura em São José deve ir a 6ºC; veja quando

Em São José, a mínima prevista já para quinta é de 6ºC, podendo ser uma das menores registradas no ano. Curiosamente, o frio será tão intenso na cidade que até mesmo Campos do Jordão, conhecida pelas temperaturas baixas, deve marcar mínima acima disso, em torno de 10ºC.

Uma massa de ar polar promete mudar drasticamente o clima em São José dos Campos e em todo o Vale do Paraíba nos próximos dias. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a partir de quinta-feira (29), os termômetros devem despencar, com previsão de queda superior a 5ºC na média das temperaturas.

Outras cidades da região, como Jacareí, Caçapava e Taubaté, também devem enfrentar um fim de semana gelado, com temperaturas próximas aos menores valores do ano.

O Inmet emitiu dois alertas de “perigo” para a queda acentuada de temperatura em estados do Centro-Sul do Brasil. Os avisos constam no sistema Alert-AS, que monitora eventos meteorológicos severos.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a frente fria que nesta terça-feira atinge o Rio Grande do Sul deve avançar sobre toda a região Sul do país, além de partes do Centro-Oeste e Sudeste, incluindo o estado de São Paulo.