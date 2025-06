Recém-nascido é achado morto, na porta da igreja, em uma sacola

A história triste aconteceu no município de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo, no último dia 12 de maio.

De acordo com informações da Polícia Civil, a criança estava no local havia, aproximadamente, dois dias antes de ser localizada. A mãe é investigada como suspeita do crime.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar foi acionada pelo Hospital de Itapetininga para atender à ocorrência. No centro religioso, os policiais encontraram o bebê já sem vida, dentro da sacola, no banheiro.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) realizaram exames no local. Os laudos que vão indicar a causa da morte e o tempo de vida da criança ainda estão em elaboração.