Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam fim do casamento

Na noite desta terça-feira (27), Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreenderam os fãs ao anunciar o fim do casamento em uma publicação conjunta no Instagram.

O casal, que sempre compartilhou momentos da vida pessoal e familiar com os seguidores, optou pela transparência ao comunicar a decisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.