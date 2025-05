Cadela Golden Retriever se torna mãe adotiva de filhotes de tigre

Em um emocionante exemplo de amor além das espécies, Isabella, uma cadela da raça Golden Retriever, assumiu o papel de mãe adotiva para filhotes de tigre rejeitados pela mãe biológica.

O caso aconteceu no Parque Zoológico Safári, localizado no estado do Kansas, nos Estados Unidos.