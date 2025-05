Homicídios entre famílias ciganas são investigados no Vale

Os policiais civis da delegacia de Paraibuna e da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Jacareí já prenderam três suspeitos, dois no dia 23 de maio e um em 28 de março devido ao homicídio e uma tentativa de homicídio, ocorridos em uma chácara de Paraibuna, em 16 de março.

Um homicídio em Paraibuna pode estar ligado à série de assassinatos entre duas famílias de ciganos iniciada em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, há cerca de 8 anos. Até o momento, oito pessoas já morreram no confronto entre as famílias.

Na ocasião, Kelvin Medeiros foi executado a tiros e Sandro ‘Cigano’ sobreviveu após ataque de dois homens armados. A polícia apreendeu granada no local, que foi usada e não chegou a explodir. Um Vectra preto e Fiat Palio aparecem nas imagens como veículos usados no crime. A investigação detalhada da delegacia de Paraibuna aponta que assassinato em Paraibuna pode ter ligação com série de execuções entre famílias ciganas.

Os crimes aconteceram, de acordo com a polícia civil, por inveja e vingança de mortes passadas.

O relatório da investigação detalha que o homicídio e tentativa de homicídio podem estar relacionados a uma cadeia de crimes envolvendo membros de famílias ciganas. A ocorrência foi registrada, na zona rural de Paraibuna, na Estrada do Bairro Bragança, região do Recanto Maria Victoria.

Invasão à propriedade e execução

Segundo o documento, dois homens armados invadiram a propriedade da família por volta das 9h da manhã. A residência tinha sido palco, no dia anterior, da festa de aniversário de uma das filhas de um casal, que tem como pai o homem conhecido como Sandro Cigano.