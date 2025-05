'Ela está morta faz horas', diz pai que assassinou filha de 1 ano

'Ela está morta faz horas'. Isso é o que disse, em ligação telefônica, o pai acusado de matar a filha de 1 ano.

Esse crime brutal chocou o município de Abelardo Luz, no último domingo (25). Após uma discussão com a esposa, supostamente motivada por ciúmes, um homem matou a própria filha, uma menina de apenas um ano e nove meses.