Polícia Ambiental apreende  armas e materiais de caça no Vale

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizou uma operação no bairro Santa Terezinha, em Silveiras, após receber denúncia sobre a presença de armas e caça ilegal.

Os agentes do Grupamento Tático Ambiental se dirigiram ao local e foram recebidos pelo morador, que autorizou a vistoria. Nenhum animal abatido foi encontrado, mas no interior da residência os policiais localizaram um revólver calibre 32 com munição, uma espingarda de pressão, nove cartuchos do mesmo calibre e um baleiro.

Na área externa da propriedade, a equipe identificou e recolheu um covo utilizado na caça de tatu, uma arapuca e outros dois dispositivos voltados para a atração de animais silvestres.